Энергопрактик Верчинова посоветовала включить в новогоднее меню салаты с капустой и зеленью

Символом 2026 года станет Красная Огненная Лошадь, которая обещает быть яркой и энергичной. Праздничное меню должно соответствовать символу года, рассказала энергопрактик Лариса Верчинова в беседе с mkset.ru .

По ее словам, новогодний стол стоит заполнить свежими овощами и фруктами.

«Легкие салаты с огурцами, капустой, обильно посыпанные укропом и петрушкой, зададут тон бодрости и легкости», — отметила эксперт.

Как пояснила Верчинова, хорошим выбором станут блюда из цельных злаков, например плов или рассыпчатые каши. Они символизируют фундамент для будущих планов. Вместо тяжелых мясных нарезок лучше предложить гостям блюда из птицы или рыбы, добавила sovainfo.ru.