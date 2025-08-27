Энергоблоки ЗАЭС не станут использовать зимой

Энергоблоки Запорожской АЭС не станут использовать в теплоснабжении Энергодара зимой, перевод в режим «горячего останова» не требуется. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина.

«В теплоснабжении Энергодара участие энергоблоков Запорожской АЭС в предстоящем отопительном сезоне 2025–2026 годов не планируется. Существующих генерирующих мощностей в городе на сегодняшний день достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей теплом», — сказала она.

Яшина добавила, что планируется ввод в эксплуатацию газовой котельной мощностью 60 мегаватт для развития энергетической инфраструктуры Энергодара. Это полностью покроет потребность города в тепловой энергии и решит вопрос с горячим водоснабжением, обеспечивая энергонезависимость жителей.

Ранее МИД исключил возможность совместного контроля или передачи Запорожской АЭС.