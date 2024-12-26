Эндокринолог Сидорова: запреты лишь усиливают тягу к сладкому у детей

Детский эндокринолог Юлия Сидорова поделилась с сайтом Life советами о том, какое количество сладкого можно позволить ребенку во время новогодних праздников. По словам специалиста, ничего страшного не случится, если ребенок несколько дней будет есть новогодние конфеты.
Это подарит ему положительные эмоции и не заставит считать сладости запретным плодом. Сидорова отмечает, что тяга детей к сладкому может быть следствием строгих ограничений. Кроме того, желание найти утешение в сладостях у ребенка появляется из-за скуки и одиночества.
Эндокринолог предупреждает, что запреты могут привести к стрессу и расстройству пищевого поведения. Вместо этого она рекомендует сбалансировать питание уже в 2025 году. Регулировать количество сладостей можно после праздников, когда соблазнов станет меньше, добавила врач.
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