Эндокринолог Мурадов отметил, что жжение в ногах могут вызывать грыжи, протрузии и дефицит витаминов группы В

Жжение в ногах может быть признаком различных проблем со здоровьем. Это ощущение возникает при раздражении нервных окончаний и может сопровождаться другими тревожными симптомами, такими как онемение, покалывание, судороги, утрата чувствительности, отек или изменение цвета кожи. Об этом рассказал «Вечерней Москве» врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов.

Основные причины жжения в ногах включают варикозное расширение вен, при котором нарушается отток крови и возникает застой. Также имеет место нейропатия, часто связанная с сахарным диабетом и сопровождающаяся снижением чувствительности и болью, и дефицит витаминов группы В, ухудшающий работу нервов.

Кроме того, жжение в ногах могут вызывать проблемы с позвоночником, такие как грыжи, протрузии или остеохондроз, сдавливающие нервные корешки, инфекции и воспаления, например, опоясывающий лишай, а также заболевания сосудов, мешающие нормальному кровотоку.

Если жжение в ногах появляется редко и связано с усталостью, достаточно просто отдыхать, делать легкий массаж и контролировать нагрузку. Однако если симптомы сохраняются дольше нескольких дней, усиливаются или сопровождаются другими тревожными признаками, стоит обратиться к врачу.

Врач может назначить диагностику, включающую общий и биохимический анализ крови, УЗИ вен нижних конечностей, электронейромиографию, МРТ или рентген позвоночника. После диагностики врач назначит лечение, которое может включать медикаменты для улучшения кровообращения и питания нервных тканей, прием витаминов группы В, физиотерапию и массаж, контроль уровня сахара при диабете, а в тяжелых случаях — хирургическое лечение.

Чтобы снизить риск развития причинного заболевания и уменьшить дискомфорт, рекомендуется поддерживать активный образ жизни, следить за весом и питанием, избегать длительного стояния или сидения без движения, носить удобную обувь и регулярно проходить профилактические осмотры.