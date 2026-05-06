«Ему так нравится!» На Сахалине владелицу кота заподозрили в жестокости
В Поронайске кот отказался от лотка и требует выходить в снег
Жительница Поронайска Сахалинской области подобрала уличного кота, но животное оказалось с интересной особенностью: питомец просится в снег вместо лотка. О ситуации его нынешняя хозяйка Кристина рассказала 360.ru.
«Нашла на улице кота. Отнесла домой, позвонила родственнице с мейн-куном — вместе покормили и помыли. Начала давать объявления, что нашла животное, никто не ответил. В один наполнитель сходил пару раз по-маленькому, но потом начал мяукать у двери. В итоге мы купили ему шлейку. Отнесли в снег, сделал свои дела, пошли домой», — сказала она.
Хозяйка животного отметила, что сейчас наступает сложное время, так как снег почти растаял. Теперь кота начнут приучать к лотку и обследовать, чтобы исключить проблемы с почками.
Однако некоторые соседи расценили выгул питомца на снег как жестокое обращение с животным. Кристина объяснила ситуацию тем, кто распространяет такие слухи.
«Но коту так нравится, он так хочет! У меня кот уже полгода, смогла объяснить, что все совсем по-другому. Очень жаль, что так происходит. Люди хотят, не разобравшись и не думая, ляпнуть — и плевать на последствия. Я объясняла, что все не так: где они видели, что кота опрокинули или ударили?» — задалась она вопросом.
Кристина призналась, что выгуливать кота постоянно не так просто, так как нужно заниматься домашними делами и работать, а еще присматривать за детьми. В итоге скоро животное к лотку начнет приучать зоозащитник.
Соседка хозяев кота добавила 360.ru, что в городе недавно был случай, где владельцы при всех избивали свою собаку палкой. Но этот случай к такому не относится.
«Много людей могут подтвердить, что котик ходит на улицу в туалет. Его хозяева сами подобрали и не смогли бросить», — заключила она.
Ранее в Набережных Челнах пенсионеры пробили стенку вентиляционной шахты жилого дома, чтобы спасти застрявшего кота.