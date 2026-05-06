«Ему так нравится!» На Сахалине владелицу кота заподозрили в жестокости

В Поронайске кот отказался от лотка и требует выходить в снег

Жительница Поронайска Сахалинской области подобрала уличного кота, но животное оказалось с интересной особенностью: питомец просится в снег вместо лотка. О ситуации его нынешняя хозяйка Кристина рассказала 360.ru.

«Нашла на улице кота. Отнесла домой, позвонила родственнице с мейн-куном — вместе покормили и помыли. Начала давать объявления, что нашла животное, никто не ответил. В один наполнитель сходил пару раз по-маленькому, но потом начал мяукать у двери. В итоге мы купили ему шлейку. Отнесли в снег, сделал свои дела, пошли домой», — сказала она.

Хозяйка животного отметила, что сейчас наступает сложное время, так как снег почти растаял. Теперь кота начнут приучать к лотку и обследовать, чтобы исключить проблемы с почками.

Однако некоторые соседи расценили выгул питомца на снег как жестокое обращение с животным. Кристина объяснила ситуацию тем, кто распространяет такие слухи.