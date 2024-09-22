Елизаветинский крестный ход начался в Подмосковье

Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне, начался в Московской области. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Это мероприятие знаменует торжественный переход, который совершала августейшая семья каждую осень из Ильинского в Усово.

«Мы будем идти и благодарить Господа, просить о том, чтобы Господь укрепил нас, дал нам силы, укрепил нашу веру, знания, любовь к своей отчизне», — рассказала наблюдательного Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО) Анна Громова.

По ее словам, в этом году в крестном ходе участвуют минимум две тысячи человек.

Каждый год Елизаветинский крестный ход организуют в память об августейших подвижниках благотворительности и милосердия: императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, великом князе Сергее Александровиче и его жене, преподобномученице Елизавете Федоровне.

В 2024 году событие приурочили к 200-летию со дня рождения Марии Александровны, 260-летию со дня рождения Елизаветы Федоровны, 160-летию имения «Ильинское-Усово» и 150-летию со дня рождения мученика Сергия Махаева.

В день Рождества Пресвятой Богородицы в Одинцове открыли памятник императрице Марии Александровне. В мероприятии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.