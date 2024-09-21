«Много помогала людям». Воробьев открыл памятник Марии Александровне в Одинцове

В день Рождества Пресвятой Богородицы в Императорском имении «Ильинское-Усово» в Одинцове открыли памятник императрице Марии Александровне. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

«Мария Александровна много помогала людям: занималась благотворительностью, строила гимназии и школы, развивала женское образование. Ее дело и сегодня приносит пользу, а важные гуманитарные проекты продолжают помогать нуждающимся», — подчеркнул губернатор.

В 2024 году со дня рождения выдающейся правительницы исполнится 200 лет.

«Скульптура изображает императрицу с ее сыновьями — великими князьями Сергеем Александровичем и Павлом Александровичем», — отметил он.

Императрица была верховной покровительницей Красного Креста. Она взяла под свой контроль пять больниц, 12 богаделен, 36 приютов, два института, 38 гимназий, 156 начальных училищ и пять частных благотворительных обществ.

Ранее в Одинцове провели экскурсию по архитектурным памятникам. Экскурсоводы знакомили участников прогулки с историей Одинцовского округа, на которую повлияла индустриализация Российской империи на рубеже XIX–XX веков.