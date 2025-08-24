Задолженность иноагнета-Ходорковского в России превысила 17,4 млрд рублей

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский задолжал в России более 17 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные из базы ФСПП.

«Исполнительные производства в отношении Ходорковского* были открыты с 2005 года. Они включают, в частности, неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы по статье „Нарушение порядка деятельности иноагента“. Общая сумма задолженности на сегодняшний день составляет более 17,4 миллиарда рублей», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении Ходорковского возбуждено восемь исполнительных производств, из них 16,2 миллиарда — это неоплаченные налоги, более 1,2 миллиарда — исполнительные сборы, 29 тысяч рублей — госпошлины.

В феврале семья Ходорковского* лишилась прописки в столице. Суд признал супругу и детей бывшего бизнесмена Михаила Ходорковского* утратившими права пользования жилым помещением — квартирой в Москве. Судья принял решение снять семью с регистрационного учета.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.