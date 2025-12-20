Елец первым в России получил титул «Города молодежи»

Этот титул присуждался впервые. Теперь весь 2026 год Росмолодежь будет рассказывать о том, какие возможности есть в Ельце для молодежи.

Глава Ельца Вячеслав Жабин в Telegram-канале поздравил жителей с победой. Он напомнил, что одновременно город стал новогодней столицей Липецкой области.

«Я искренне радуюсь за наш город! Теперь Елец — это и „Город молодежи“, и Новогодняя столица Липецкой области. Это здорово, это заслуженно, это вдохновляет!» — объявил он.

Титулы «Молодежная столица России» и «Город молодежи» присуждаются на год в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Прием заявок на конкурс открылся 18 июля, затем организаторы выбрали финалистов и устроили инспекционные выезды. Народное голосование проходило на «Госуслугах».