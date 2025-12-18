Мэры призвали голосовать за Смоленск и Елец на выборах молодежной столицы России

Выборы молодежной столицы России и города молодежи стартовали в России в рамках Всероссийской премии «Время молодых».

Мэры городов Центрального федерального округа призвали своих жителей отдать свои голоса за Смоленск и Елец. Они записали видеообращения, в том числе в стихах.

Организовавшая голосование пресс-служба Росмолодежи рассказала, что звания получат города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики города и региона в целом.

Статусы «Молодежная столица России» и «Город молодежи» присуждаются городам на один год.

Проголосовать можно по ссылке.