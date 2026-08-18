Электричество в Орехово-Зуевском округе восстановят до 12:00 во вторник

В Орехово-Зуевском округе Московской области энергетики устраняют последствия падения беспилотника на линию электропередачи. Подачу электричества восстановят к 12:00, сообщил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов, его слова привел телеграм-канал «Подмосква» .

По его словам, в результате происшествия оказались обесточены две подстанции напряжением 110 киловатт. Всего без электроснабжения оставались почти 20 тысяч жителей и 26 социально значимых объектов.

По его словам, под отключение попали Ликино-Дулево, а также несколько деревень и населенных пунктов округа. По состоянию 06:14 основных потребителей подключили, число оставшихся без электроснабжения сократилось до 3 684 человек.

Для временного снабжения потребителей энергетики задействовали дизель-генераторы. На месте находятся 24 установки, 10 из них уже подключили, еще шесть готовятся к подключению. Всего после поступления сигнала направили 20 генераторов от «Россетей» и 34 от «Мособлэнерго».

«По постоянной схеме к 12:00 все потребители будут запитаны. Ситуация находится на контроле. Все специальные службы работают, Минэнерго контролирует», — отметил Воропанов.

Сейчас без постоянного электроснабжения остаются потребители частного сектора Ликино-Дулева и поселка Мисцево.

Ранее АО «Мособлэнерго» в Павлово-Посадском округе ввело особый режим работы после повреждения электросетевого оборудования.