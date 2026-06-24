Элджей, t.A.T.u и nkeeei выступят на VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде

Российский хип-хоп исполнитель Элджей, музыкальная группа t.A.T.u и белорусский рэп-исполнитель nkeeei выступят 11 июля на фестивале VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Помимо основного выступления с группой, nkeei станет гостем на выступлении другого артиста фестиваля.

Также в состав артистов вошли Zoloto и Saluki, Nansi & Sidorov, Дора, Клава Кока, «Сироткин», «Комната Культуры», Uma2rman и Ольга Бузова.

VK Fest 7 июня начал фестивальный тур в Казани, где выступили Feduk, группа Pizza, Слава КПСС, Jony, Iowa, Ева Польна, OG Buda и другие артисты.

Также VK Fest 2026 запланирован в Санкт-Петербурге с 4 по 5 июля и в Москве с 18 по 19 июля.

В прошлом году VK Fest посетили свыше 205 тысяч человек в пяти городах, фестиваль внесли в Книгу рекордов по количеству выступающих артистов — 295 музыкальных коллективов и исполнителей.