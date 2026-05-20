Нижний Новгород стал новой площадкой VK Fest

Одно из главных музыкальных событий этого года — VK Fest — пройдет в Нижнем Новгороде 11 июля. Сцену установят на Стрелке — главном месте притяжения жителей и туристов. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

На фестивале выступят группы Uma2rman, «Комната культуры», «Сироткин», NANSI & SIDOROV, а также певицы Клава Кока и Дора. В пресс-службе подчеркнули, что это не окончательный список артистов.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова заявила, что очень ждет встречи со зрителями.

«Мы очень ждали встречи. Нижний Новгород — один из моих любимых городов. Он эффектный, модный, уютный и очень красивый. Верим, что вы встретите VK Fest с вашей особенной теплотой!» — подчеркнула она.

Кроме музыкальной сцены, на Стрелке появится зона инфлюенсеров с популярными блогерами, лекторий, а также пройдет множество мероприятий для зрителей всех возрастов. Подробности программы организаторы анонсируют в ближайшее время.

Москва в этом году впервые примет VK Fest на ВДНХ. Мероприятие пройдет 18 и 19 июля. Также фестиваль состоится в Казани, Санкт-Петербурге и Сириусе.