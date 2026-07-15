Экзотических жуков и скорпионов прислали в Россию из Таиланда

Таможня в Москве задержала посылку с экзотическими скорпионами из Таиланда

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 185 высушенных экзотических жуков и скорпионов в почтовом отправлении из Таиланда в Воронеж. Об этом сообщила пресс-служба ЦПТ.

С помощью рентген-установки таможенники обнаружили в посылке 125 азиатских лесных скорпионов черного цвета с крупными клешнями и 60 переливающихся жуков-листоедов с «лягушачьими» лапками. Каждую особь прикрепили к картонной подложке и упаковали в целлофан.

Отправитель в декларации указал, что посылает сушеные съедобные насекомые общей стоимостью 11,5 тысячи рублей. Однако на товар отсутствовали необходимые сопроводительные документы.

По решению специалистов Россельхознадзора подкарантинный товар запретили к ввозу. Посылку вернули отправителю.

Ранее контрабанду драгоценностей на два миллиона рублей пресекли в таможне во Внукове.