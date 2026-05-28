Контрабанду драгоценностей на сумму 2 млн рублей пресекли на таможне во Внуково
Сотрудники таможни в аэропорту Внуково обнаружили в багаже 56-летней россиянки незадекларированные ювелирные изделия известных брендов. Их общая стоимость превысила два миллиона рублей.
Женщина приехала транзитом через территорию Турции из США. В «зеленом» коридоре ее остановили в рамках процедуры выборочного контроля.
В чемодане пассажирки обнаружили браслет, серьги и кольцо, созданные в знаменитых ювелирных домах. Аксессуары находились в фирменных коробках. Женщина подчеркнула, что приобрела украшения в личных целях, а с таможенными правилами была знакома лишь частично.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изделия оригинальные. Все они созданы из золота 750 пробы и инкрустированы бриллиантами.
В отношении нарушительницы могут завести уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. По этой статье максимальное наказание предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.