Врач Акжигитова посоветовала включить в рацион зеленый чай при отказе от курения

Бросить курить бывает непросто, поскольку этот процесс может сопровождаться физическими и эмоциональными изменениями. Правильное питание может значительно облегчить отказ от вредной привычки. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Акжигитова в разговоре с «Пенза Пресс» поделилась рекомендациями по питанию, которые помогут облегчить этот процесс.

По словам специалиста, одним из главных принципов является увеличение потребления питательных веществ. Курение истощает организм, повышая потребность в витаминах и минералах. Чтобы улучшить самочувствие и восполнить недостаток нутриентов, необходимо разнообразить рацион: добавить свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, белковые блюда и полезные жиры.

Второй принцип связан с контролем уровня сахара в крови. Многие бросающие курить люди предпочитают сладкие перекусы, так как никотин влияет на уровень дофамина, вызывая чувство удовлетворения. Чтобы избежать резких скачков сахара, врач рекомендует выбирать медленные углеводы, такие как овсянка, бобовые и нежирные молочные продукты. Они помогут поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снизить вероятность приступов голода.

Также важно употреблять достаточное количество воды. Курение может вызывать дегидратацию, поэтому увеличение потребления жидкости поможет организму быстрее восстанавливаться. Вода поддерживает метаболизм и детоксикацию. Кроме того, в рацион можно включить зеленый чай, который обладает антиоксидантными свойствами и способствует очищению организма от токсинов, подчеркнула Акжигитова.