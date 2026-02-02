Эксперты сети супермаркетов «Азбука вкуса» рассказали, что в России вырос спрос на твердые сыры

Эксперты сети супермаркетов «Азбука вкуса» сообщили «Газете.Ru», что в России вырос спрос на твердые сыры. Они занимают лидирующую позицию среди всех видов сыров, на них приходится 51,9% от общего объема продаж. Годом ранее доля твердых сыров была на 2,3% меньше.

Чтобы расширить ассортимент самой популярной категории, сеть супермаркетов представила новые сорта сыров, созданные совместно с семейным производством под Лозанной. Потомственные сыровары в пятом поколении помогли приготовить продукты с учетом вкусов клиентов.

Также в сети представлены твердые сыры из Аргентины, Белоруссии и России.

На втором месте по популярности — свежие сыры, их доля составляет 12,2%. Среди них особенно популярны моцарелла мини и страчателла.

Третье место досталось рассольным сырам с долей 10,5%. Эксперты отметили, что среди них есть брынза, сулугуни, фета и чечил.

Творожные сыры, такие как маскарпоне и рикотта, заняли четвертое место в рейтинге.

Мягкие сыры с белой плесенью и плавленые сыры имеют примерно одинаковую долю — около 5%. Козьи и овечьи сыры занимают 2,5% рынка. Также в списке представлены голубые сыры, вегетарианские и мягкие с обмытыми краями.