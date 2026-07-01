Эксперты Россельхозцентра отметили, что огурцы могут расти изогнутыми из-за нехватки удобрений и ошибки полива

Огурцы часто становятся фаворитами на дачных грядках, но иногда вместо ровных плодов огородники видят кривые огурцы, похожие на крючки. Россельхозцентр рассказал сайту URA.RU о причинах такой деформации и способах ее устранения.

По словам экспертов, огурцы могут скручиваться из-за нескольких причин. Среди них — нехватка удобрений, ошибки полива и опыления, нарушение температурного режима, а также затягивание со сбором и генетика.

Важно учитывать, что бледные листья, мало завязей и кривые молодые плоды говорят о нехватке азота. Увядание, некроз и пустые побеги означают, что растению не хватает фосфора.

Горькие огурцы, темные листья с белой каймой — недостаточное количество калия. Пятна на листве свидетельствуют о необходимости подкормить растение магнием. Темные прожилки сообщают о дисбалансе марганца. Желтые края листа подскажут огороднику, что огурцам не хватает кальция или бора.