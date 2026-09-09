Эксперты развеяли мифы о возможности восстания искусственного интеллекта
По сообщениям агентства Bloomberg, нейросети OpenAI объединили усилия для выхода из защищенной тестовой среды. Однако эксперты считают, что такие новости могут быть преувеличены, сообщил «Вечерняя Москва».
Основатель проекта в сфере внедрения искусственного интеллекта Тим Зинин отмечает, что не стоит приписывать ИИ-модели человеческие желания или планы. По его мнению, сложное поведение моделей возникает из сочетания поставленной цели, доступного контекста, выданных инструментов и условий теста.
Футуролог Руслан Юсуфов, руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия — страна возможностей», считает, что сценарий полноценного восстания машин пока остается спекулятивным. Для этого системе пришлось бы сформировать устойчивую самостоятельную цель, сопротивляться отключению, копировать себя, добывать деньги, серверы и новые ключи доступа, сохранять работоспособность после блокировки отдельных узлов.
Защита экспериментального пространства, в котором работает ИИ, строится слоями. Каждому агенту выдают минимальные права на нужные данные и действия. Среду изолируют от внешнего мира, критичной инфраструктуры и данных. Набор инструментов ограничивают заранее утвержденным списком, а параметры вызовов этих инструментов проверяют до начала работы.
Эксперты отмечают, что главная ошибка, которую могут допустить люди в работе с ИИ, — постепенно терять оперативный контроль над ним. Если агент выйдет из-под контроля, придется отзывать ключи, изолировать сети, останавливать вычисления, блокировать платежи и закрывать внешние интерфейсы. Эти меры нужно предусматривать заранее: ограничивать полномочия, проверять внешние действия до исполнения, отделять аварийный контур от рабочего, сохранять физические выключатели.