Эксперты рассказали о росте популярности самоваров на маркетплейсах

Самовары снова входят в моду в России. Их продажи выросли, и интерес к ним продолжает расти. Эксперты отмечают увеличение спроса на классические дровяные и электрические модели, сообщил сайт «Вечерняя Москва» .

На популярных маркетплейсах можно найти множество предложений самоваров разных видов и ценовых категорий. Так, самый дорогой дровяной самовар из нержавеющей стали объемом пять литров стоит 66 360 рублей, а самый бюджетный вариант — 2300 рублей. Кроме того, можно найти антикварные и редкие модели, включая посеребренные самовары по цене почти в 200 тысяч рублей.

Электрические самовары также пользуются популярностью. Один из маркетплейсов предлагает модели из латуни за 125 тысяч рублей, есть также модели с автоотключением при закипании и мощностью в 2,5 тысячи Ватт за 70 тысяч рублей.