Эксперты рассказали, как заряжать смартфоны в жару

В жару смартфон лучше не заряжать до 100% — оптимально ограничиться 90%. Об этом сообщили РИА «Новости» в «Билайне».

Если используется быстрая зарядка, эксперты советуют подключать устройство на 10–15 минут несколькими подходами. В компании объяснили, что такой режим создает сильную нагрузку на аккумулятор и зарядные устройства, а при высокой температуре это может повредить смартфон.

Также в «Билайне» подчеркнули, что перегрев снижает производительность, ускоряет износ компонентов и может привести к серьезным поломкам — от выгорания экрана до вздутия и даже возгорания батареи.

Ранее россиянам рассказали, как уберечь телефон от перегрева. Это состояние негативно влияет на срок службы аккумулятора в первую очередь, при этом нельзя пытаться охладить смартфон с помощью холодной воды или с помощью холодильника.