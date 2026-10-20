Россиян предупредили, что кладбищенскую землю нельзя оформить в частную собственность

Оформить участок на кладбище в собственность невозможно, гражданам доступно только право бессрочного пользования. Об этом со ссылкой на юристов сообщил сайт URA.RU .

Земли кладбищ находятся в государственной или муниципальной собственности, поэтому их нельзя продать или заложить. Документом на участок служит удостоверение или паспорт захоронения, где фиксируют границы могилы и данные ответственного лица.

Бесплатный участок на открытом кладбище гарантируется законом после смерти по месту регистрации. При жизни можно заранее оформить только семейное захоронение через открытый электронный аукцион. Также доступен вариант бессрочной аренды ниши в колумбарии через администрацию кладбища.