Эксперты посоветовали хранить новогодние игрушки из дерева в коробке с силикагелем

После праздников новогодний декор нужно правильно упаковать, иначе в следующем году можно достать из коробки колючий клубок вместо гирлянды и осколки вместо шаров. Несколько правил помогут сохранить украшения в идеальном состоянии, сообщил сайт «7 Дней» .

Стеклянные шары — самые хрупкие украшения. Для их хранения подходят специальные органайзеры с ячейками, а при их отсутствии — обычные картонные коробки, где каждый шар перекладывают бумагой или тканью. Стеклянные поверхности не должны соприкасаться друг с другом.

Пластиковые игрушки менее требовательны, но их также лучше упаковывать в отдельные пакеты, чтобы избежать царапин. Деревянные украшения и шишки стоит беречь от влаги — в коробку с ними можно положить пакетик силикагеля.

Главный враг гирлянды — запутанный клубок проводов. Не стоит сматывать ее наугад: гирлянду аккуратно складывают в кольцо и закрепляют концы мягкой проволокой или стяжкой. Еще один удобный способ — намотать гирлянду на длинную картонную трубку (например, от фольги) или специальную катушку. Упакованную гирлянду кладут в тканевый мешок или плотный пакет, чтобы защитить провода от перегибов и пыли, а коробку подписывают, чтобы не искать украшение по всем ящикам в следующем декабре.

Дождик и мишура имеют свойство «распушаться» и цепляться за все подряд. Чтобы они не потеряли вид, их хранят в отдельных пакетах с зип-застежкой, слегка припудрив тальком — это предотвратит слипание. Тканевые украшения — банты, носки для подарков, скатерти — лучше сложить в хлопчатобумажный мешок, чтобы они могли «дышать».