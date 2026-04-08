Эксперты Петербургского международного форума труда «Мир труда 2030-2040» указали на важность постоянного обучения

Рынок труда в России претерпевает значительные изменения: профессии трансформируются, технологии приобретают все большее значение, возникают вызовы, связанные с искусственным интеллектом. При этом, как отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, сохраняется высокий спрос на работников в массовых сегментах. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Соискателям необходимо соответствовать требованиям рынка, что подразумевает готовность к постоянному обучению и владение цифровыми навыками. Услуги по развитию таких компетенций предоставляет служба занятости: в прошлом году 70% ее программ были направлены на повышение цифровой грамотности. Интерес к бесплатному обучению растет, и власти продолжают расширять возможности для его получения, написал «ФедералПресс».

Особое внимание уделяется повышению производительности труда и внедрению новых технологий. В рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» более 380 предприятий Санкт-Петербурга оптимизируют процессы и внедряют передовые управленческие практики. Опытом они поделятся на Петербургском международном форуме труда «Мир труда 2030–2040».

Форум ориентирован не только на дискуссии, но и на практическую работу. Участники смогут решать реальные бизнес-задачи, знакомиться с инструментами повышения эффективности и тестировать их. Цель форума — заглянуть на 10–15 лет вперед и подготовить власть, образование и бизнес к действиям на опережение.