Эксперты отметили, что платья с излишним декором летом 2026 года будут считаться старомодными

Летом 2026 года мода на платья меняется в сторону простоты и универсальности. Некоторые модели, которые раньше считались базовыми, теперь делают образ менее актуальным. Об этом сообщили стилисты сайту Peterdurg2 .

Одной из устаревших моделей называют платья с излишним декором. Рюши, стразы, плотные кружева и контрастные вставки создают перегруженный образ. Сейчас в тренде более лаконичные линии и спокойные детали.

Также стилисты отмечают, что слишком обтягивающие платья из тонкого трикотажа теряют актуальность. Такие модели часто подчеркивают нюансы фигуры и выглядят не лучшим образом при дневном свете.

Кроме того, платья с яркими принтами, особенно крупными цветочными узорами, могут перегружать образ и делать его менее универсальным.

По информации экспертов, в актуальных коллекциях все чаще встречаются минималистичные платья нейтральных оттенков — молочного, бежевого, серого, оливкового и черного. Такие модели легко сочетаются с обувью и аксессуарами и дольше остаются в моде.