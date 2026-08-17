Эксперты «Мошеловки» перечислили популярные схемы мошенников в преддверии Яблочного Спаса

В преддверии Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа, мошенники активизируются и используют различные схемы обмана россиян. Эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта проанализировали сообщения граждан и выделили четыре популярные схемы, сообщил KP.RU .

Первая схема предполагает предложение доставки «праздничных яблок» с требованием предоплаты. После получения денег мошенники исчезают.

Вторая схема включает продажу яблок «от фермера» через мессенджеры. Общение происходит только в чате, без официального сайта и юридического лица, оплата производится на карту физического лица.

Третья схема — это предложение подарочных корзин и наборов «яблоки + сладости», где в описании обещают отборные фрукты, но по факту доставляют некачественные продукты или меняют состав набора.

Четвертая схема обещает «бесплатные яблоки» за регистрацию на подозрительном сайте. Для получения «подарка» необходимо ввести телефон и электронную почту, что позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам или подключить платные услуги.

По сути, схемы делятся на два вида: первый нацелен на получение небольшой суммы с как можно большего числа людей, а второй — на кражу личных данных для последующих мошеннических действий.