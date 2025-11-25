Эксперты «Авито Работы» предложили продлить новогодние праздники с помощью отпуска в декабре

Эксперты «Авито Работы» рассказали, как грамотно спланировать отпуск и существенно увеличить длительность новогодних праздников без траты дополнительных дней отпуска. Об этом сообщил RT .

Специалисты предложили взять отпуск с 17 по 30 декабря 2025 года.

«Всего в таком случае сотрудник будет отдыхать 26 дней — с 17 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — пояснили в организации.

Другой вариант — оформить отпуск с 12 по 25 января 2026 года. Тогда отдых продлится с 31 декабря 2025 года по 25 января 2026 года. Эксперты также посоветовали использовать отгулы, которые предоставляются за работу в выходные или праздники, а также за сверхурочные часы.