Эксперты АТОР напомнили, что при о провозе сильнодействующих лекарств в самолете нужно иметь с собой рецепт

Путешественники часто берут с собой лекарства, но не все медикаменты можно провозить в самолете. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендовала заранее узнавать, какие препараты разрешены в стране назначения, и проверять, нужны ли для них дополнительные документы, сообщил Petrograd .

По данным экспертов, провоз обычных медикаментов, таких как жаропонижающие или средства для желудочно-кишечного тракта, обычно не вызывает проблем. Однако для рецептурных лекарств желательно иметь рецепт, а для препаратов, содержащих сильнодействующие или психотропные компоненты, это обязательно.

АТОР подчеркивает, что при выезде за границу для таможенного контроля может потребоваться перевод медицинских документов на английский или язык страны назначения. В случае вылета или прилета с лекарствами, содержащими психотропные или наркотические вещества, их необходимо декларировать в «красном» коридоре вместе с медицинскими документами.

Если медикаменты необходимы по жизненным показаниям, об этом следует уведомить сотрудников таможенного контроля, предъявив соответствующие справки. Это же касается шприцев (например, инсулиновых) и ручек-инъекторов, которые также необходимо задекларировать, хотя они не подлежат упаковке в прозрачный пакет.

Для жидких лекарств есть ограничения по объему: не более 100 мл на флакон и не более одного литра в общей сложности. В некоторых случаях авиакомпании требуют, чтобы такие препараты были упакованы в прозрачный пластиковый пакет с замком-молнией.