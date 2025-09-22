Экспертиза показала, что в смерти россиянина Амриева в Турции нет криминала

Турецкие эксперты не нашли признаков преступления в гибели россиянина Усмана Амриева в Стамбуле. По результатам экспертизы, молодой человек совершил самоубийство. Об этом сообщил телеканал NTV .

Погибший был 20-летним студентом частного университета. Он временно проживал в городе. Полиция проверила его путь по транспортной карте и записям камер видеонаблюдения: они показали, что Амриев приехал в лес один. Расследование продолжается.

Труп мужчины нашли утром 28 июля. Рядом с телом находилась сумка с транспортной картой и деньгами, а также записка на русском языке. Ее содержание власти пока не раскрывали.