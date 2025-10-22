Эксперт Жилкин заявил, что искусственный интеллект изменяет, а не уничтожает рабочие места

Искусственный интеллект (ИИ) не уничтожает рабочие места, а ускоряет производительность человека. Таким мнением поделился генеральный директор сервиса для автоматической транскрибации онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai Федор Жилкин в эфире радио Sputnik .

Как отметил собеседник, специалисты, адаптировавшие цифровые инструменты, обрабатывают информацию и принимают решения значительно быстрее. Вместо замещения людей ИИ создает новые возможности для работы.

Сокращенные сотрудники находят себя в новых ролях: занимаются контролем качества, обучают модели, анализируют продукты, разрабатывают дизайн взаимодействия с ИИ и углубляются в креативные и инженерные области. Жилкин подчеркнул, что ИИ берет на себя рутинные задачи, позволяя человеку сосредоточиться на том, что требует контекста, коммуникации и интуиции.