Эксперт Жгутова посоветовала избегать огромных новогодних скидок на товары

В период новогодних праздников магазины предлагают множество товаров со скидками. Однако относиться к ним нужно с осторожностью, чтобы не растратить все сбережения и не влезть в долги, пишет сайт «Петербург 2» со ссылкой на эксперта по семейной политике Элину Жгутову.
По словам специалиста, маркетологи используют различные уловки, чтобы привлечь покупателей, предлагая им скидки до 200%. Но поддаваться на такие заманчивые предложения не стоит, ведь в итоге человек может приобрести много ненужных вещей, отмечает газета «Петербургский дневник».
При выборе подарков для близких важно учитывать не только материальную составляющую, но и вложенные усилия и эмоции, добавила Жгутова.
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