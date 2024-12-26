Эксперт Жгутова посоветовала избегать огромных новогодних скидок на товары

В период новогодних праздников магазины предлагают множество товаров со скидками. Однако относиться к ним нужно с осторожностью, чтобы не растратить все сбережения и не влезть в долги, пишет сайт «Петербург 2» со ссылкой на эксперта по семейной политике Элину Жгутову.

По словам специалиста, маркетологи используют различные уловки, чтобы привлечь покупателей, предлагая им скидки до 200%. Но поддаваться на такие заманчивые предложения не стоит, ведь в итоге человек может приобрести много ненужных вещей, отмечает газета «Петербургский дневник».

При выборе подарков для близких важно учитывать не только материальную составляющую, но и вложенные усилия и эмоции, добавила Жгутова.