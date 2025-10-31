Эксперт «X5 Клуба» Самойлова рассказала, что мониторинг цен поможет избежать лишних трат во время «черной пятницы»

«Черная пятница», одна из самых ожидаемых распродаж в году, наступит во вторник, 11 ноября. Чтобы покупки были выгодными и не вызывали сожалений, нужно подготовиться заранее и следовать нескольким важным советам. Эксперт по домашней экономике «X5 Клуба» Арина Самойлова в интервью «Известиям» поделилась принципами осознанного подхода к шопингу.

Специалист рекомендовала начать с составления списка покупок. В него следует включить давно запланированные покупки или подарки к праздникам. Составив список, вы сможете спланировать бюджет и снизить вероятность приобретения ненужных товаров.

Эксперт посоветовала записывать в списке не только название товаров, но и их характеристики. Например, вместо «куртка» лучше написать «удлиненный пуховик белого цвета с капюшоном».

Мониторинг цен — еще один важный этап подготовки. Прежде чем отправляться на распродажу, узнайте стандартную стоимость товаров из вашего списка. Это поможет оценить реальную выгоду при виде скидок. Многие ритейлеры заранее анонсируют размер скидок, так что стоит изучить предложения и выбрать место для покупок.

Не менее важно оценить свои финансовые возможности. На распродажах легко поддаться импульсивным покупкам, поэтому важно заранее определить бюджет и установить лимит на каждую категорию товаров, подчеркнула Самойлова.