Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Чихринова посоветовала не использовать металлические губки для очистки плиты

Для сохранения красоты и функциональности кухни необходимо проводить регулярную уборку, избегая распространенных ошибок. Неправильные методы очистки могут привести к повреждению поверхностей и бытовой техники, сообщила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в беседе с Life.ru .

По ее словам, одной из самых распространенных ошибок является использование металлических губок и абразивных порошков для очистки плиты. Эти средства могут повредить эмаль, нержавеющую сталь и стеклокерамику. Вместо них лучше применять мягкие губки или салфетки из микрофибры, а также специальные чистящие средства.

При уборке холодильника часто остаются без внимания уплотнители дверцы, дренажное отверстие и внутренние стенки. Полностью мыть холодильник рекомендуется не реже одного раза в полгода, что помогает поддерживать чистоту и предотвращает появление неприятных запахов.