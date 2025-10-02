Эксперт ВОЗ Демин заявил о необходимости пересмотра подходов к пожилому возрасту

Профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил о необходимости пересмотра подходов к пожилому возрасту в беседе с «Абзацем» .

По мнению эксперта, увеличение числа долгожителей требует новых возможностей для саморазвития пенсионеров. Общество должно изменить представление о возрастных границах и отказаться от стереотипов о нетрудоспособности людей старше 65 лет.

«Сама классификация возрастных групп меняется и корректируется так, что к аудитории пожилого возраста мы относим гораздо более возрастных людей, чем это считалось раньше. Мы должны донести до всех, что люди 65 лет — это не старики, не возраст какой-то развалины», — подчеркнул Демин.

Он отметил, что в ряде стран пенсионеры уже пользуются льготами и мерами социальной поддержки.