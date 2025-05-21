Эксперт Волкова рассказала, что светодиодные лампы и счетчики на воду помогут сэкономить на коммуналке

Финансовый консультант Татьяна Волкова поделилась с РИАМО рекомендациями, как снизить расходы на коммунальные услуги без риска для качества жизни и конфликтов с управляющей компанией.

По словам специалиста, установка индивидуальных приборов учета воды — простой и эффективный способ сократить расходы. Оплачивая услуги «по нормативу», можно столкнуться с двойной переплатой.

Светодиодные лампы потребляют значительно меньше энергии по сравнению с обычными лампами. Замена освещения во всей квартире поможет сэкономить десятки киловатт электроэнергии в месяц.

Старая техника может быть основным источником повышенного энергопотребления. Современные модели с маркировкой A+++ потребляют до 50% меньше электричества при той же мощности. Это особенно актуально для часто используемых устройств, таких как холодильники, стиральные и посудомоечные машины, отметила газета «Петербургский дневник».

Если коммунальные платежи составляют значительную часть семейного бюджета, можно претендовать на субсидию. Помощь доступна не только пенсионерам и многодетным семьям, но и работающим гражданам с невысоким доходом. Для получения субсидии нужно обратиться в МФЦ или оформить заявку через «Госуслуги».

Кабельное телевидение, лишние услуги связи и другие ненужные траты могут существенно увеличить коммунальные расходы. Проверьте квитанции, позвоните в управляющую компанию и отключите все ненужное. Маленькие суммы в итоге складываются в заметную экономию, резюмировала Волкова.