Эксперт ВНИИ Юрова заявила, что производителям молочной продукции невыгодно экономить на качестве из-за высоких штрафов

За последние годы подход к контролю качества молочной продукции в России серьезно изменился. Современное производство строится на многоступенчатой системе контроля, начиная с этапа поступления сырья на завод. Заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова рассказала MK.RU о ключевых изменениях. Она подчеркнула, что качество исходного сырья напрямую влияет на конечный продукт.

Одним из главных инструментов стал «Меркурий» — система прослеживаемости, которая позволяет получать информацию о сырье еще до его поступления на переработку. Это помогает принимать технологические решения уже на этапе приемки.

«Предприятие заранее знает объем молока, его основные показатели и сведения о применении ветеринарных препаратов», — пояснила Юрова.

Следующий этап — технологический контроль. Многие процессы автоматизированы, что делает производство более предсказуемым и стабильным. При правильной оценке сырья система минимизирует риски брака на последующих стадиях.

Юрова отметила, что безопасность молочной продукции контролируется сразу на нескольких уровнях: со стороны производителя, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Большая часть проверок остается незаметной для потребителя, так как данные фиксируются в цифровых системах и становятся публичными только при выявлении нарушений.

Ответственность за безопасность продукции на всех этапах — от сырья до поставки в торговые сети — лежит на производителе. Штрафы за нарушения настолько высоки, что производителям невыгодно экономить на качестве.

«Система выстроена так, чтобы на полку попадал продукт, прошедший многоступенчатую проверку», — подчеркнула Юрова.