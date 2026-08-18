Эксперт Васильева отметила, что сохранение семейной атмосферы поможет мягко подготовить ребенка к учебе после каникул

Руководитель онлайн-школы «Английский легко» Елена Васильева рассказала Общественной Службе Новостей , почему дети не хотят возвращаться к учебе после каникул и как родители могут помочь им адаптироваться.

Васильева считает, что отказ от учебы после каникул может быть знаком хорошо организованного отдыха. Теперь родителям нужно направить свои усилия на совместное планирование учебного года.

По мнению эксперта, младшие школьники боятся идти в школу из-за множества предстоящих «неизвестностей»: новых педагогов, незнакомых предметов и изменившегося графика досуга. Если первый звонок становится для ребенка триггером, это может указывать на наличие негативного опыта резкого перехода от каникул к учебе.

Для профилактики августовской хандры Васильева рекомендовала раннее семейное планирование учебного года с концентрацией на позитивных моментах. Среди предложенных идей — праздник «Первой пятерки», создание Стены славы из олимпиадных дипломов и совместный сбор гербария для творческих заданий. Специалист также предложила организовать приветственный детско-родительский классный час с участием классного руководителя.

Васильева подчеркнула, что важно сохранить семейную атмосферу при переходе от лета к учебному году. Это поможет младшим школьникам комфортно адаптироваться к школьной жизни после каникул.