Эксперт Центра оценки качества АПК Безрукова посоветовала обрабатывать борщевик гербицидами
Главный специалист Донского филиала Центра оценки качества АПК Ольга Безрукова рассказала в беседе с РИА «Новости», как защитить участок от борщевика Сосновского.
Она отметила, что своевременная прополка весной и обработка участка гербицидами — самые эффективные методы борьбы с этим растением.
«При сплошном зарастании участка этим растением эффективнее всего его обработать гербицидами сплошного действия на основе глифосата», — объяснила эксперт.
Если борщевик встречается единично, его можно вырвать вручную в перчатках. Вырванные растения необходимо уничтожать, добавило Ura.ru.
