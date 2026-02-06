Эксперт Центра оценки качества АПК Безрукова посоветовала обрабатывать борщевик гербицидами

Главный специалист Донского филиала Центра оценки качества АПК Ольга Безрукова рассказала в беседе с РИА «Новости» , как защитить участок от борщевика Сосновского.

Она отметила, что своевременная прополка весной и обработка участка гербицидами — самые эффективные методы борьбы с этим растением.

«При сплошном зарастании участка этим растением эффективнее всего его обработать гербицидами сплошного действия на основе глифосата», — объяснила эксперт.

Если борщевик встречается единично, его можно вырвать вручную в перчатках. Вырванные растения необходимо уничтожать, добавило Ura.ru.