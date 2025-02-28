Эксперт ТПП Гамза: возможность самозапрета на кредиты актуальна для пожилых

С марта 2025 года в России начнут действовать правила, позволяющие установить самозапрет на оформление кредита. Подробнее об услуге рассказал председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза в беседе с радиостанцией Sputnik .

Эксперт напомнил, что подобная практика уже распространена в некоторых банках.

«Если хочешь, можешь запретить себе выдачу кредита. В результате без появления в банке и отмены запрета ты не можешь получить кредит ни в какой форме», — пояснил специалист.

По его словам, нововведение будет особенно актуально для пожилых людей, ведь данная категория граждан наиболее уязвима перед мошенниками. Кроме того, Гамза призвал установить отягчающим обстоятельством обман в отношении пенсионеров.