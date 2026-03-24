Эксперт TenChat Жадан назвал непростой задачей продвижение проектов с использованием нейросетей

Продвижение проектов с использованием нейросетей становится все более сложной задачей, так как компании и пользователи зачастую не осознают необходимости той или иной автоматизации, сообщил руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан в интервью ИА НСН .

Согласно опросу консалтинговой компании «Интеллектуальная аналитика», лишь 7–10% пилотных проектов бигтех-компаний, запущенных в 2025 году и связанных с внедрением больших языковых моделей, чат-ботов на базе искусственного интеллекта и ИИ-агентов, достигли стадии полноценного внедрения. Остальные 90% проектов либо остаются в стадии пилотирования, либо трансформируются, либо закрываются.

Жадан считает такой процент «успеха» нормальным.

«Это нормально, что такой процент остается успешным, воронка работы в стартапах подразумевает, что большинство из них будут закрыты», — пояснил он.