Эксперт Т1 ИИ Григорьев отметил, что искусственный интеллект меняет подходы к работе с корпоративными данными

Заместитель руководителя Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1) Евгений Григорьев считает, что искусственный интеллект меняет подходы к работе с корпоративными данными. Раньше бизнесу было достаточно просто аккумулировать информацию, но сейчас ключевым становится умение извлекать из нее действенные выводы и применять их для принятия стратегических решений. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются компании, — сложный доступ к аналитике. Для работы с данными по-прежнему требуются специальные знания, что увеличивает нагрузку на команды и удлиняет путь от бизнес-запроса до итогового решения.

На этом фоне все более заметным становится запрос на аналитические инструменты, не требующие высокого порога входа. Современные ИТ-решения, построенные на базе больших языковых моделей, позволяют работать с данными на естественном языке без знания языков программирования и других инструментов. Это расширяет доступ к аналитике за пределы ИТ-команд.

Эксперт отметил, что универсальные зарубежные модели зачастую оказываются бессильны перед лицом комплексных прикладных задач, которые возникают в корпоративной аналитике. Некоторые российские ИИ-решения уже развиваются в направлении интеграции с внутренними системами и возможности функционировать в рамках защищенного контура. Они умеют выполнять более сложные аналитические сценарии, взаимодействовать с корпоративными базами данных и работать в закрытой инфраструктуре компании.

Григорьев подчеркнул, что для корпоративного сегмента критически важна защищенность подобных инструментов. При работе с данными компании оценивают не только интуитивность интерфейса и скорость обработки запросов, но и безопасность доступа, разграничение прав пользователей и защиту чувствительной информации.