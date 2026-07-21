Эксперт SuperJob назвала ретейл и логистику самыми доступными отраслями для трудоустройства выпускников

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала ИА НСН , где сегодня наиболее востребованы молодые специалисты. Работодатели делают ставку на новичков в сферах, где их проще обучать и можно предложить зарплату ниже рыночной.

«В первую очередь молодежь востребована в ретейле и логистике. Так, 63% вакансий в ретейле не требуют опыта работы, в логистике — почти 50%. В промышленности на новичков согласны лишь 10% компаний, в строительстве — 12%, а в IT практически не рассматривают кандидатов без опыта», — пояснила эксперт.

При этом рынок труда диктует свои правила выбора профессии. Больше всего резюме от соискателей без опыта поступает именно в IT и промышленность. Несмотря на это, 75% компаний готовы брать выпускников вузов и колледжей.

Уровень зарплат формирует новые приоритеты у молодежи. В Москве начинающие программисты могут рассчитывать минимум на 120 тысяч рублей, тогда как инженеры-технологи и конструкторы — на 70 тысяч.

Голованова отметила смену образовательного тренда: выпускники школ все чаще отдают предпочтение не перегретому рынку IT, а инженерным и врачебным специальностям, на которые обращено внимание государства.