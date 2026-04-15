Эксперт SuperJob Голованова рассказала, что водители и монтажники нужны даже без опыта работы

Слесари-сантехники, водители и монтажники нужны даже без опыта работы, однако большинство работодателей отдает предпочтение кандидатам со стажем от одного года до трех лет. Об этом рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с ИА НСН .

По ее словам, 70% вакансий для сварщиков и электромехаников предусматривают наличие опыта работы от года до трех лет. При этом доля предложений для соискателей без опыта остается невысокой: среди сварщиков таких вакансий всего 6%, среди электромехаников — 16%. Больше всего возможностей для трудоустройства без опыта у монтажников, водителей, машинистов спецтехники и слесарей-сантехников.

Голованова также отметила, что промышленность, медицина, банки и строительство входят в пятерку отраслей с наибольшей потребностью в персонале в первом квартале 2026 года. Наиболее дефицитной категорией остаются квалифицированные рабочие.