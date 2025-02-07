Эксперт Спиридонова: идеальный букет для женщины нужно выбирать по ее характеру

Подобрать подходящий букет для близкого человека бывает непросто, но если угадать предпочтения партнера, даже небольшой букет может вызвать бурю эмоций. Об этом рассказала руководитель отдела дизайна сети цветочных студий Марина Спиридонова, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, для девушки, которая похожа на грациозную пантеру и любит монохромные облегающие наряды и спортивные автомобили, подойдут темные орхидеи или микс из белых и бордовых калл. А если она кажется вам легкой и воздушной, стоит выбирать букеты с пасторальными мотивами — светлые и охристые оттенки. Такая девушка может обрадоваться даже букету из полевых цветов.

Букет из 101 красной розы станет выразительным подарком для любительницы классической роскоши и насыщенных парфюмерных ароматов. Более сдержанно будут выглядеть чайные или персиковые розы, приводит слова специалиста РИАМО.

Среди популярных вариантов для букета можно выделить пионы, ранункулюсы, розы, альстромерии, лаванду, гортензии и диантусы. Они представлены в широком ассортименте цветов и оттенков, хорошо сочетаются друг с другом и при этом доступны по цене, резюмировала Спиридонова.