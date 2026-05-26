Эксперт Совета муфтиев Аббясов сообщил, что в Курбан-байрам вспоминают историю пророка Ибрагима

Курбан-байрам в 2026 году будет отмечаться в ночь с 26 на 27 мая. Основные торжества продлятся три дня: 27, 28 и 29 мая. Подробнее рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, мусульмане отмечают Курбан-байрам, вспоминая историю пророка Ибрагима, который должен был принести в жертву своего сына по велению Всевышнего.

«Он, конечно же, не пожелал пролития человеческой крови и отдал взамен жертвенное животное. Праздник как раз знаменует эту победу. Этот эпизод описывается как в священном Коране, так и в Библии», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что в память об этом подвиге мусульмане по всему миру совершают обряд жертвоприношения во славу Всевышнего.