Эксперт Solar AURA Вураско отметил, что подростки рискуют своими данными при поиске «легкой подработки»

Подростки нередко попадаются на уловки мошенников, которые заманивают их предложением «легкой подработки». Во время «собеседований» злоумышленники пытаются добыть личную информацию, документы и даже видео с участием подростков. Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско рассказал KP.RU , какие именно данные могут потребовать мошенники и чем это грозит подросткам и их семьям.

Эксперт пояснил, что требование включить демонстрацию экрана и показать свои чаты — это не только психологическое давление, но и способ фильтрации кандидатов. Так куратор может проверить, насколько человек готов подчиняться требованиям, а также продемонстрировать свою власть и контроль.

Кроме того, мошенники иногда ищут людей с криминальным прошлым или связями с правоохранительными органами, проверяя, не находятся ли они под наблюдением полиции.

Вураско подчеркнул, что фото паспорта и личные видео могут быть использованы мошенниками для давления на подростков. Например, они могут угрожать раскрыть личные данные, распространить компромат или использовать фото для подделки документов. Также данные могут быть проданы на черном рынке.