Эксперт Скаржинская назвала нецелесообразным создание отдельной игровой платформы для пенсионеров

Отечественный исследователь цифровых видов спорта Елена Скаржинская в беседе с ИА НСН высказалась против создания отдельной игровой платформы для пожилых людей. Она отметила, что традиционные компьютерные игры, такие как Counter-Strike и Dota, эффективно тренируют реакцию и мозговые функции у пенсионеров.

По информации СМИ, в России разрабатывается первая игровая платформа для людей старшего возраста под названием «Академия ясного ума». Проект, поддержанный Институтом развития интернета (ИРИ), объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других способностей. Платформа создается при участии специалистов в области геронтологии и при поддержке Минздрава России.

Однако Елена Скаржинская считает такой подход неправильным. По ее мнению, игры исторически были средством социальной коммуникации между поколениями.

«Во всех этносах игры были социальной межпоколенческой коммуникацией. Мне кажется, было бы логичным с видеоиграми идти тем же путем, а не создавать отдельную платформу для пенсионеров», — сказала она.

Эксперт добавила, что соревновательный и командный форматы игр также оказывают положительное влияние на пожилых людей.