Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков посоветовал работодателям сосредоточиться на удержании сотрудников

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что сегодня работодателям особенно сложно найти достойных кандидатов. Поэтому компаниям стоит приложить больше усилий, чтобы их текущие сотрудники оставались на работе.

По словам эксперта, это особенно актуально для массовых сегментов, таких как торговля, строительство и рабочие профессии. Чтобы сотрудники не уходили, компании должны проводить мероприятия, посвященные экономике предприятия и тому, что происходит внутри организации. Также важно организовывать корпоративные активности, которые объединяют коллектив.

Ранее стало известно, что за первые пять месяцев 2026 года число резюме россиян выросло на 52%. Это свидетельствует о росте активности кандидатов на российском рынке труда.