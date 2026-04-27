Эксперт СберСтрахования Тырин посоветовал закладывать не менее двух–трех часов на пересадку на случай задержки рейса

Майские праздники в 2026 году продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Многие россияне планируют в эти дни отдых. О том, на что стоит обратить внимание при подготовке к выходным, рассказал директор проектов СберСтрахования Никита Тырин в беседе с радио Sputnik .

Эксперт советует тщательно продумать нюансы с задержками рейсов и пересадками. Он рекомендует закладывать запас времени не менее двух–трех часов на пересадку, чтобы успеть на следующий рейс в случае задержки.

«Также важно сохранять посадочные талоны и чеки на все дополнительные расходы, а при корректировке расписания фиксировать их у представителей авиакомпании. Это значительно упрощает получение компенсаций, которые положены пассажирам, если инцидент произошел по вине перевозчика», — пояснил Тырин.

Если вы планируете поездку на машине, то перед выездом необходимо проверить уровень моторного масла и других технических жидкостей, состояние тормозов и давление в шинах. Стоит учесть и сезонный фактор: весной на дорогах часто встречаются ямы и колдобины, которые могут повредить автомобиль при проезде на большой скорости.

Также эксперт напомнил о потенциальной угрозе открытого огня для дач. Чтобы избежать пожара, следует устанавливать мангал на расстоянии не менее пяти метров от строений и хозяйственных построек, а также заранее убрать с территории сухую траву и легковоспламеняющийся мусор.