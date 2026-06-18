Эксперт СберСтрахования Кошелева посоветовала надевать перчатки при любом контакте с землей

Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева в интервью радиостанции Sputnik дала советы, как работать в саду и не получить травму.

Летом многие занимаются работами на дачном участке, но не все задумываются о безопасности. Специалист рассказала, что наиболее распространенные травмы — порезы, ссадины, ушибы и растяжения. Особенно часто страдают кисти рук, спина и колени.

«Для работы в саду и огороде лучше надевать плотную одежду, закрывающую руки и ноги. Это не только удобно, но и безопасно — закрытая одежда защищает от порезов, уколов и укусов насекомых. Обувь выбирайте устойчивую, с плотной подошвой и закрытым носом. Обязательно надевайте перчатки при любом контакте с землей, колючими растениями или острыми предметами», — отметила Кошелева.

Эксперт также рекомендовала проверить садовые инструменты перед началом работы. Сломанные, заржавевшие или затупленные изделия могут быть опасны. После использования инвентарь нужно убирать на место, чтобы не споткнуться о него.